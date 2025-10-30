Taxa de desemprego da zona do euro se mantém estável em setembro

A taxa de desemprego na zona do euro manteve-se estável em setembro, em 6,3%, o mesmo valor do mês anterior, anunciou nesta quinta-feira (30) a agência europeia de estatísticas Eurostat. Também não variou em relação ao ano anterior, disse o organismo.

Por outro lado, na União Europeia (UE), este índice aumentou ligeiramente para 6%, em comparação com 5,9% em agosto, próximo do seu mínimo histórico. A Eurostat estima que 13,24 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em setembro, das quais 11 milhões na zona do euro. Na França, a taxa de desemprego registrou um ligeiro aumento em setembro para 7,6%, em comparação com 7,5% no mês anterior, segundo os dados harmonizados da agência. Este nível continua sendo superior ao dos seus dois grandes vizinhos, Alemanha (3,9% em comparação com 3,7%) e Itália (6,1% em comparação com 6%).