Rei Charles III retira título de príncipe de Andrew após envolvimento com Epstein

O Príncipe Andrew vai perder o título de "príncipe" e todas as honrarias da monarquia britânica e terá de se mudar de sua residência oficial, anunciou oficialmente o Palácio de Buckingham, nesta quinta-feira, 30. "Essas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar negando as acusações", afirma o texto. Ele será chamado, a partir de então, de Andrew Mountbatten-Windsor, sem qualquer título ou honraria da monarquia britânica. O agora ex-príncipe de 65 anos era o oitavo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

Ao sair da Royal Lodge, residência mantida pela realeza, Andrew deverá se mudar para uma propriedade privada, que, segundo a mídia local, será financiada com recursos privados do rei. As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, manterão seus títulos, de acordo com a Carta Patente do Rei George 5º de 1917. Há duas semanas, Andrew já havia renunciado ao seu título de duque de York, de acordo com comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham. "Em discussão com o rei e minha família imediata e ampla, concluímos que as contínuas acusações contra mim desviam a atenção do trabalho de Sua Majestade e da Família Real", afirmou ele na nota, em referência ao suposto envolvimento com Epstein. A relação de ambos foi denunciada por Virginia Giuffre, que acusou o então príncipe de tê-la abusado sexualmente e contratado serviços da rede de exploração sexual do americano. No comunicado desta quinta-feira, 30, o Palácio de Buckingham ainda destaca que "seus pensamentos e sinceras condolências estiveram e continuarão estando com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso".

Giuffre se suicidou em abril deste ano, aos 41 anos. Ela entrou com um processo judicial contra Andrew em um tribunal de Nova York em 2021. A mulher o acusou de ter cometido abuso sexual em três ocasiões, quando ela tinha 17 anos. Os episódios teriam tido a ajuda de Epstein, com quem o então príncipe manteve relação próxima por anos. Epstein se suicidou em uma prisão nos Estados Unidos em 2019 quando aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e conspiração criminosa para traficar menores para explorá-los. Sua companheira de longa data, Ghislaine Maxwell, foi posteriormente condenada pela Justiça dos EUA em cinco acusações, por recrutar jovens e ajudar o investidor a abusar dela. Os abusos contra Giuffre teriam ocorrido em propriedades de Epstein e de Maxwell. Andrew chegou a pagar milhões a Giuffre para encerrar uma ação judicial que ela moveu contra ele. O príncipe afirma que nunca a conheceu e nega as acusações. Apesar disso, uma foto que circulou amplamente na imprensa mostra os dois juntos ao lado de Maxwell.

Veja a íntegra do comunicado: Sua Majestade iniciou hoje um processo formal para a revogação do Estilo, Títulos e Honrarias do Príncipe Andrew. Seu contrato de arrendamento da Royal Lodge, até o momento, lhe conferiu proteção legal para continuar residindo no local. A notificação formal para a rescisão do contrato foi agora entregue, e ele se mudará para uma residência particular alternativa. Essas medidas são consideradas necessárias, apesar de continuar negando as acusações contra ele.