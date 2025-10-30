Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Colômbia teve problemas para reabastecer avião por sanções dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, teve problemas para reabastecer o avião presidencial após as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, em meio a uma crise diplomática com o governo de Donald Trump, informou seu ministro do Interior nesta quinta-feira (30).

O avião presidencial fez escala em Madri para reabastecer, mas os funcionários do principal aeroporto da Espanha lhe negaram a recarga de combustível.

Após negociar com o governo espanhol, chefiado por Pedro Sánchez, o avião seguiu para uma base militar para reabastecer. Petro agradeceu a "ajuda do reino da Espanha" para chegar a Riade, na Arábia Saudita, e seguir seu giro por Catar e Egito.

"As empresas que lhe vendem gasolina ou lhe emprestam os serviços de limpeza ou a escalada quase sempre são americanas. Então, elas se negaram a prestar o serviço pelo tema da (lista) OFAC, por isso aterrissou em uma base militar", explicou Armando Benedetti, em alusão à lista com rígidas sanções financeiras na qual os Estados Unidos incluíram Petro.

Washington impôs sanções econômicas contra o presidente, a primeira-dama, um filho do casal e o ministro Benedetti.

"Todos dissemos que não viajasse; primeiro porque o tema da gasolina era uma complicação (...) Havia uma quantidade de situações nas quais a viagem era complexa e ele, em sua teimosia, insistiu em ir, em que não iam isolá-lo e viajou", disse Benedetti em declarações à W Radio.

O ministro assegurou que seu cartão de crédito foi bloqueado e não sabe como vai solucionar o tema de suas contas bancárias.

Trump também revogou o visto de Petro, a quem acusa de ser "líder do narcotráfico", e tirou a Colômbia da lista de países aliados na luta contra as drogas, em uma sequência de sanções, segundo ele, por não ter feito o bastante para frear o narcotráfico.

Colômbia e Estados Unidos, aliados comerciais e militares históricos, atravessam um dos piores momentos de sua relação bilateral. 

O presidente colombiano rejeita a campanha de ataques americanos contra as supostas lanchas do narcotráfico no Caribe e no Pacífico, na qual Washington matou pelo menos 62 supostos narcotraficantes. Bogotá tacha estas mortes de "execuções extrajudiciais".

