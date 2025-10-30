Nicarágua cria zona livres de impostos impulsionadas pela China

A Nicarágua aprovou nesta quinta-feira (30) a criação de zonas livres de impostos impulsionadas pela China para atrair investimentos, informou o Parlamento, em meio à crescente influência de empresas chinesas e às ameaças dos Estados Unidos de aumentar tarifas contra o país centro-americano. Essas zonas francas ampliarão a influência de empresas chinesas na Nicarágua, onde elas têm interesses nos setores de mineração, transporte, segurança, infraestrutura, saúde e comércio.

O anúncio coincide com o alerta de Washington sobre a possibilidade de suspender a Nicarágua dos benefícios de um tratado de livre comércio entre a América Central e os Estados Unidos, além de aplicar tarifas de até 100% às importações por "abusos cada vez mais generalizados" contra os direitos humanos. A Assembleia Nacional da Nicarágua, a pedido dos copresidentes e cônjuges Daniel Ortega e Rosario Murillo, afirmou em comunicado que aprovou a criação das Zonas Econômicas Especiais da Faixa e da Rota para promover "o investimento nacional e estrangeiro", gerar empregos e aumentar as exportações. Essas zonas estabelecem um "regime especial de incentivos fiscais", como a "isenção" total de impostos sobre renda, dividendos, marketing, processos aduaneiros e importações de bens, entre outros, informou a Assembleia. Ortega estabeleceu relações diplomáticas com a China em 2021, após romper com Taiwan, ilha que Pequim considera parte de seu território.