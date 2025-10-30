Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro da Justiça da França visita Sarkozy na prisão

Ministro da Justiça da França visita Sarkozy na prisão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, visitou na noite de quarta-feira (29) o ex-presidente Nicolas Sarkozy na prisão parisiense onde ele cumpre pena por corrupção, informou à AFP uma fonte próxima ao caso. 

O ex-presidente conservador (2007-2012) se apresentou no dia 21 de outubro à prisão parisiense de La Santé. Ele foi condenado a cinco anos de prisão por acusações vinculadas ao financiamento ilegal, com dinheiro líbio, de sua campanha eleitoral de 2007.

O encontro de 45 minutos entre Darmanin e seu mentor político ocorreu na presença do diretor do centro penitenciário, segundo a mesma fonte. Após a visita, o ministro conversou com os funcionários da prisão sobre o dispositivo de segurança de Sarkozy, de 70 anos.

Para evitar o contato com outros detentos, o ex-presidente ocupa uma cela na área de isolamento. Seus advogados solicitaram a liberdade condicional, que a Justiça pode validar nas próximas semanas.

As autoridades também posicionaram dois agentes de segurança na cela vizinha, uma medida excepcional que se explica por "seu status e as ameaças que pesam sobre ele", segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

Darmanin havia anunciado antes da prisão de Sarkozy que pretendia visitá-lo, para "certificar-se de que as condições de segurança são boas para este detento com um status fora do comum".

pab/asl/apz/mmy/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar