México busca reunião com EUA após ataques no Pacífico

O governo do México afirmou, nesta quinta-feira (30), que busca se reunir com autoridades americanas após o último ataque de Washington contra uma embarcação no Pacífico, supostamente carregada de drogas, que deixou quatro mortos. O exército americano atacou, na quarta-feira (29), uma embarcação em águas do Pacífico que, segundo afirma, traficava drogas. Na segunda-feira (27), um ataque similar deixou 14 mortos e um sobrevivente, que a Marinha mexicana ainda procura a cerca de 830 quilômetros de Acapulco.

"Hoje, a Marinha se reúne com uma contraparte da Guarda Costeira (americana); está sendo buscada uma reunião com o Comando Sul e também com o Departamento de Estado", disse a presidente Claudia Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal. A presidente afirmou que seu governo aspira que se mantenha o esquema existente entre ambos os países quando é encontrada uma suposta embarcação carregada de drogas em águas internacionais. Sob esse protocolo, as autoridades americanas e mexicanas entram em um acordo e prendem os supostos criminosos. "Seguimos insistindo nisto, não nos deram mais informações", acrescentou.