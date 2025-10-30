Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México busca reunião com EUA após ataques no Pacífico

Autor AFP
O governo do México afirmou, nesta quinta-feira (30), que busca se reunir com autoridades americanas após o último ataque de Washington contra uma embarcação no Pacífico, supostamente carregada de drogas, que deixou quatro mortos.

O exército americano atacou, na quarta-feira (29), uma embarcação em águas do Pacífico que, segundo afirma, traficava drogas. Na segunda-feira (27), um ataque similar deixou 14 mortos e um sobrevivente, que a Marinha mexicana ainda procura a cerca de 830 quilômetros de Acapulco.

"Hoje, a Marinha se reúne com uma contraparte da Guarda Costeira (americana); está sendo buscada uma reunião com o Comando Sul e também com o Departamento de Estado", disse a presidente Claudia Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A presidente afirmou que seu governo aspira que se mantenha o esquema existente entre ambos os países quando é encontrada uma suposta embarcação carregada de drogas em águas internacionais.

Sob esse protocolo, as autoridades americanas e mexicanas entram em um acordo e prendem os supostos criminosos.

"Seguimos insistindo nisto, não nos deram mais informações", acrescentou.

Os Estados Unidos começaram a realizar estes ataques - que especialistas classificam como ilegais no âmbito do direito internacional - no início de setembro, e destruíram ao menos 14 embarcações no Caribe e no Pacífico, com um balanço de 62 mortos.

