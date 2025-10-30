Levante e Espanyol sofrem, mas avançam na Copa do Rei da Espanha

Quem teve mais trabalho foi o Levante, que venceu por 4 a 3 o Orihuela, da quarta divisão, com um gol nos acréscimos de Carlos Espí (90'+2).

Levante e Espanyol sofreram mais do que o esperado, mas avançaram contra equipes de divisões inferiores nesta quinta-feira (30), no fechamento da primeira rodada da Copa do Rei da Espanha.

Já Espanyol construiu o placar de 2 a 1 no início do segundo tempo na visita ao Atlètic Lleida (4ª divisão) e teve que segurar o resultado até o apito final.

Mais fácil foi a vida dos outros três times da elite que entraram em campo nesta quinta-feira: o Alavés atropelou o Getxo (6ª divisão) por 7 a 0, o Betis fez 7 a 1 no Palma del Río (6ª divisão) e o Celta de Vigo bateu por 2 a 0 o Puerto de Vega (6ª divisão).

Entre os 16 times da primeira divisão que foram a campo nesta rodada da Copa do Rei (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, que disputaram a última Supercopa da Espanha entram mais à frente na competição), apenas o Oviedo foi eliminado, com derrota por 4 a 2 para o Ourense, da terceira divisão.

O sorteio da segunda rodada, ainda sem as quatro equipes da Supercopa, vai acontecer no dia 11 de novembro. Os jogos serão disputados de 2 a 4 de dezembro.