Juventus anuncia Luciano Spalletti como novo técnico

Autor AFP
Tipo Notícia

Luciano Spalletti, que há pouco menos de quatro meses foi demitido do comando da seleção da Itália, é o novo técnico da Juventus, anunciou o clube de Turim nesta quinta-feira (30).

"O técnico toscano assinou contrato até 30 de junho de 2026", informou a Juve em comunicado, três dias depois da demissão do croata Igor Tudor, que estava há sete meses no cargo.

Spalletti, de 66 anos, fará seu primeiro jogo à frente da equipe 'bianconera' no próximo sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.

Segundo a imprensa local, o contrato do treinador inclui uma opção automática de renovação por mais dois anos, caso o clube se classifique para a próxima Liga dos Campeões.

Spalletti será o sexto técnico da Juventus desde maio de 2024, incluindo interinos como Massimo Brambilla, que comandou a equipe na vitória sobre a Udinese por 3 a 1 na quarta-feira, a primeira em um mês e meio.

O experiente treinador terá que reerguer um time em crise, que na Serie A está na sétima posição, a seis pontos do líder e atual campeão, o Napoli, e que vem sofrendo na Liga dos Campeões após dois empates e uma derrota.

Spalletti tem em seu currículo 559 jogos no Campeonato Italiano e 67 jogos na Champions, tendo comandado Udinese (2002-05), Roma (2005-09 e 2016-17), Inter de Milão (2017-19) e Napoli (2021-23).

Entre suas conquistas estão o 'Scudetto' à frente do Napoli em 2023 e dois títulos da Copa da Itália com a Roma (2007, 2008).

Ele também conquistou o Campeonato Russo duas vezes com o Zenit São Petersburgo (2010 e 2012).

No entanto, a passagem de Spalletti pela seleção italiana foi marcada por decepções, primeiro na Eurocopa de 2024, em que a 'Azzurra' foi eliminada nas oitavas de final (derrota por 2 a 1 para a Suíça), e depois nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Fora das duas últimas edições do Mundial, a Itália iniciou sua campanha nas Eliminatórias com uma derrota por 3 a 0 para a Noruega em Oslo, resultado que custou o cargo de Spalletti, que foi substituído por Gennaro Gattuso.

