Israel diz que cessar-fogo voltou a vigorar em Gaza

Autoridades palestinas relatam mais de cem mortes em ataques israelenses na Faixa de Gaza na maior ameaça ao cessar-fogo desde que ele entrou em vigor.Os militares de Israel anunciaram nesta quarta-feira (29/10) que o cessar-fogo foi restabelecido na Faixa de Gaza após eles terem realizado uma série de ataques aéreos durante a noite em todo o território palestino. Essa onda de ataques que atingiu o enclave palestino de norte a sul desde 19h de terça-feira (horário local, 13h de Brasília) até às 10h desta quarta-feira matou 104 pessoas, incluindo 46 crianças, e feriu mais 253, segundo autoridades de saúde locais. As autoridades israelenses afirmaram que as suas forças atacaram "30 terroristas que ocupavam posições de comando em organizações terroristas" que operam dentro do território palestino. Os ataques – os mais mortais desde que o início do cessar-fogo, em 10 de outubro – representaram a ameaça mais séria à frágil trégua até o momento. Israel diz que Hamas violou cessar-fogo O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ter ordenado aos militares que realizassem "ataques poderosos" contra Gaza após acusar o Hamas de violar o cessar-fogo. Segundo Netenyahu, o Hamas devolveu a Israel restos mortais que, após exame forense, foram identificados como pertencentes a um refém cujo corpo havia sido recuperado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) em novembro de 2023. Além disso, Israel afirmou que membros do grupo palestino atacaram seus soldados em Rafah e que o confronto resultou na morte de um soldado israelense. O grupo palestino negou qualquer envolvimento nesse ataque. Netanyahu classificou esses casos como uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo. Em resposta aos ataques israelenses, o Hamas disse que atrasaria a entrega do corpo de um refém. Trump se mostra confiante O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu os ataques de Israel e afirmou que eles eram justificados por causa do incidente em Rafah, a cidade mais ao sul da Faixa de Gaza. Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que Israel deve retaliar quando suas tropas forem atacadas, mas se declarou confiante de que o cessar-fogo resistirá à escalada da violência porque "o Hamas é uma parte muito pequena [do processo de] paz no Oriente Médio, e eles têm que se comportar." Caso contrário serão "eliminados", acrescentou. as/cn (Efe, Lusa, AP, Reuters)