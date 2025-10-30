Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel afirma que Cruz Vermelha lhe entregou os corpos de dois reféns em Gaza

Israel informou, nesta quinta-feira (30), que suas forças na Faixa de Gaza receberam, por meio da Cruz Vermelha, os corpos de dois reféns devolvidos pelo Hamas como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. 

Os restos mortais dos reféns, entregues ao exército israelense e ao serviço de inteligência Shin Bet, "serão levados para Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar liderada pelo Rabino-Chefe Militar", antes de serem enviados a um laboratório forense para identificação, afirmou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

