Economia da zona do euro cresce 0,2% no 3º trimestre, resultado melhor que o esperado

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, resultado melhor que o esperado, graças em parte aos bons dados da França, anunciou nesta quinta-feira (30) a agência Eurostat. O consenso dos analistas entrevistados pela FactSet e Bloomberg era de um crescimento de apenas 0,1%.

Em termos anuais, o PIB cresceu 1,3% nos 20 países da Eurozona e 1,5% em toda a União Europeia, segundo a agência de estatísticas da UE. O crescimento trimestral mais forte da UE foi registrado na Suécia (+1,1%), que não faz parte da zona do euro. Dentro do bloco da moeda única, a França surpreendeu positivamente com um avanço de 0,5%, apesar da instabilidade política no país. Entre as grandes economias da moeda comum, a Espanha teve o melhor desempenho (0,6%), enquanto Alemanha, maior economia do bloco, e Itália registraram crescimento nulo.