Destróier dos EUA deixa Trinidad e Tobago após quatro dias em frente ao litoral da Venezuela (AFP)

Um navio destróier dos Estados Unidos deixou Trinidad e Tobago nesta quinta-feira (30), a pouco mais de 10 quilômetros do litoral da Venezuela, em meio à mobilização militar de Washington para sua operação antidrogas no Caribe, constataram jornalistas da AFP.

A presença do navio USS Gravely agravou a tensão com Caracas, que o considerou uma "provocação" para gerar uma "guerra".