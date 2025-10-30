Desafiado por Putin, Trump ordena retomada dos testes de armas nucleares

Donald Trump ordenou, nesta quinta-feira (30), a retomada dos testes de armas nucleares dos Estados Unidos, que estavam suspensos há mais de 30 anos, após anúncios do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o desenvolvimento de novas capacidades atômicas. O anúncio conciso do presidente americano pareceu ser uma demonstração de força, minutos antes do encontro em Busan, na Coreia do Sul, com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

A medida também ocorre em meio a um endurecimento da postura de Trump em relação ao Kremlin, no momento em que os esforços para encerrar a guerra na Ucrânia estão estagnados. "Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes de nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. O magnata republicano afirmou que os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país, elogiando seus próprios esforços para realizar "uma atualização e renovação completas das armas existentes". "A Rússia está em segundo lugar e a China está muito atrás, mas estará a par em cinco anos", acrescentou Trump.

A alegação é refutada por estatísticas do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri), uma das principais referências no assunto, que afirma que a Rússia possui 5.489 ogivas nucleares, em comparação com 5.177 dos Estados Unidos e 600 da China. No total, segundo a organização, as nove potências nucleares (Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte) possuem mais de 12.200 ogivas em todo o mundo. Trump não especificou a natureza dos testes anunciados, ou seja, se envolveriam o teste de ogivas nucleares, algo que os Estados Unidos não fazem desde 1992, ou de sistemas capazes de transportar uma carga atômica.

De todo modo, Washington é signatário do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares desde 1996, e a detonação de ogivas constituiria uma violação flagrante do acordo. "Se eles estão fazendo testes, imagino que nós também devamos fazer", declarou a bordo do Air Force One. Quando questionado sobre as datas e locais dos testes, limitou-se a responder: "Será anunciado. Já temos os locais". - China defende a "não proliferação" -

As declarações foram uma resposta a uma série de anúncios recentes de Vladimir Putin, que no domingo comemorou o sucesso do teste final do míssil de cruzeiro Burevestnik que, segundo ele, tem "alcance ilimitado" e é capaz de burlar praticamente todos os sistemas de interceptação. Na quarta-feira, o presidente russo anunciou o teste bem-sucedido de um "drone submarino" chamado Poseidon, compatível com cargas atômicas. "Nenhum outro dispositivo no mundo se compara a este em termos de velocidade e profundidade" de operação, afirmou o líder do Kremlin. A Rússia enfatizou nesta quinta-feira (30) que seus testes recentes "não foram nucleares".