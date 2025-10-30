Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança condena tomada de cidade sudanesa por paramilitares

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU condenou, nesta quinta-feira (30), o "ataque" à cidade sudanesa de Al-Fashir por forças paramilitares.

Al-Fashir, localizada na região de Darfur, é palco de atrocidades cometidas por paramilitares. A Cruz Vermelha estimou em mais de 2.000 os civis mortos durante a tomada da cidade por este grupo, que reconheceu, através de seu líder Mohamed Daglo, "uma catástrofe".

"Os membros do Conselho de Segurança condenaram o ataque das Forças de Apoio Rápido (FAR) contra Al-Fashir e seu impacto devastador sobre a população civil", afirmou o Conselho em comunicado.

A tomada de Al-Fashir ocorreu após 18 meses de cerco das FAR e marca um ponto de inflexão na guerra civil iniciada em abril de 2023.

