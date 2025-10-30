Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinco novos detidos na França pelo roubo no Louvre

Autor Philippe GRELARD
Tipo Notícia

A polícia francesa prendeu, na noite de quarta-feira (29), cinco novos suspeitos relacionados ao roubo no Museu do Louvre, incluindo um que pode ter feito parte do grupo que invadiu o local, disse a promotora de Paris, Laure Beccuau, nesta quinta-feira (30).

"Um deles era de fato um alvo dos investigadores; nós o tínhamos em nossa mira", disse a promotora à rádio RTL, acrescentando que as joias roubadas, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros (cerca de 550 milhões de reais), ainda não foram recuperadas. 

Na noite de quarta-feira, a Justiça indiciou e prendeu outros dois homens, de 34 e 39 anos, que haviam sido detidos no sábado pelo roubo ocorrido em 19 de outubro. 

Acredita-se que ambos faziam parte do grupo que entrou no famoso museu parisiense por uma janela e "admitiram parcialmente os fatos", disse Beccuau. 

Em relação aos últimos cinco indivíduos detidos, ela explicou que foram encontrados "vestígios de DNA" que vinculam um deles ao roubo e sugeriu que o indivíduo poderia ser um dos quatro assaltantes. 

"Quanto aos outros detidos, são pessoas que poderão eventualmente nos fornecer informações sobre como os fatos se desenrolaram", acrescentou a oficial, recusando-se a dar detalhes sobre seus perfis.

Essas cinco prisões mais recentes ocorreram em diferentes partes de Paris e seus arredores.

- "Determinada" a encontrar as joias -

Segundo a promotora, essas novas prisões "não têm relação alguma com as declarações" dos dois indiciados e foram possíveis graças a "provas dos autos do processo", como gravações de câmeras de vigilância e a análise de comunicações telefônicas. 

As "batidas realizadas durante a tarde e a noite não nos permitiram encontrar os bens roubados", enfatizou a promotora. 

Contudo, ela indicou que seu papel não é "se preocupar" com o destino das joias, mas sim "estar determinada" a recuperá-las. 

"A cooperação na investigação será levada em consideração na sentença", ressaltou Beccuau, que no dia anterior havia instado à "devolução" dos bens roubados, lembrando a todos que quem os comprasse seria "culpado de receptação". 

Segundo a promotora, o Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC) está investigando "diversos mercados paralelos" onde as joias roubadas poderiam ser vendidas.

- "Declarações minimalistas" -

Os dois indiciados — um preso no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, quando tentava viajar para a Argélia, e o outro em um subúrbio ao norte parisiense — "recusaram-se a depor" perante o juiz de instrução na noite de quarta-feira. 

A autoridade explicou que os dois homens já haviam prestado depoimentos que tanto os investigadores quanto os promotores "consideraram minimalistas em comparação com o que o processo parece demonstrar". 

"Se analisarmos seus antecedentes criminais, não podemos considerá-los como figuras de destaque no crime organizado", acrescentou, instando as pessoas a abandonarem a imagem do crime organizado como uma "máfia". 

Ela explicou que o crime organizado também pode ser alimentado por "pessoas recrutadas nas redes sociais, sem antecedentes criminais", e capazes de cometer crimes graves por "quantias que nos deixam perplexos" — ou seja, quantias modestas. 

O grupo de quatro homens roubou oito joias da coroa francesa em questão de minutos.

Os ladrões invadiram o museu parisiense na manhã de 19 de outubro usando um elevador de carga instalado na rua. Eles arrombaram as vitrines das joias com uma serra circular e fugiram em duas motocicletas conduzidas por seus cúmplices. 

Entre as peças roubadas estavam uma tiara de pérolas que pertenceu à imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safira que pertenceu à rainha Maria Amélia. 

Durante a fuga, eles deixaram cair uma coroa que pertenceu à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que foi danificada. Sua restauração será "delicada", alertou Beccuau na quarta-feira.

