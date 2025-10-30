Cinco novos detidos na França pelo roubo no Louvre

A polícia francesa prendeu, na noite de quarta-feira (29), cinco novos suspeitos relacionados ao roubo no Museu do Louvre, incluindo um que pode ter feito parte do grupo que invadiu o local, disse a promotora de Paris, Laure Beccuau, nesta quinta-feira (30). "Um deles era de fato um alvo dos investigadores; nós o tínhamos em nossa mira", disse a promotora à rádio RTL, acrescentando que as joias roubadas, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros (cerca de 550 milhões de reais), ainda não foram recuperadas.

Na noite de quarta-feira, a Justiça indiciou e prendeu outros dois homens, de 34 e 39 anos, que haviam sido detidos no sábado pelo roubo ocorrido em 19 de outubro. Acredita-se que ambos faziam parte do grupo que entrou no famoso museu parisiense por uma janela e "admitiram parcialmente os fatos", disse Beccuau. Em relação aos últimos cinco indivíduos detidos, ela explicou que foram encontrados "vestígios de DNA" que vinculam um deles ao roubo e sugeriu que o indivíduo poderia ser um dos quatro assaltantes. "Quanto aos outros detidos, são pessoas que poderão eventualmente nos fornecer informações sobre como os fatos se desenrolaram", acrescentou a oficial, recusando-se a dar detalhes sobre seus perfis.

Essas cinco prisões mais recentes ocorreram em diferentes partes de Paris e seus arredores. - "Determinada" a encontrar as joias - Segundo a promotora, essas novas prisões "não têm relação alguma com as declarações" dos dois indiciados e foram possíveis graças a "provas dos autos do processo", como gravações de câmeras de vigilância e a análise de comunicações telefônicas.

As "batidas realizadas durante a tarde e a noite não nos permitiram encontrar os bens roubados", enfatizou a promotora. Contudo, ela indicou que seu papel não é "se preocupar" com o destino das joias, mas sim "estar determinada" a recuperá-las. "A cooperação na investigação será levada em consideração na sentença", ressaltou Beccuau, que no dia anterior havia instado à "devolução" dos bens roubados, lembrando a todos que quem os comprasse seria "culpado de receptação".

Segundo a promotora, o Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC) está investigando "diversos mercados paralelos" onde as joias roubadas poderiam ser vendidas. - "Declarações minimalistas" - Os dois indiciados — um preso no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, quando tentava viajar para a Argélia, e o outro em um subúrbio ao norte parisiense — "recusaram-se a depor" perante o juiz de instrução na noite de quarta-feira.