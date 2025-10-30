AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2025 Mundo

MUNDO - Festa do Dia das Bruxas - MUNDO - Dia dos Mortos - (até 3 de Novembro) América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Manifestações em protesto contra a megaoperação policial no Rio de Janeiro - 11H00 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego no trimestre de julho a setembro - 10H00 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

MÉXICO (México) - Desfile canino pelo Dia dos Mortos - 17H00 Europa PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - (até 3 de Novembro)