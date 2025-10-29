Wall Street fecha com resultados mistos

O Dow Jones caiu 0,16% e o S&P 500 fechou estável. Já o Nasdaq avançou 0,55%, batendo seu recorde de fechamento pelo quarto dia consecutivo, impulsionado pelo desempenho da gigante americana dos semicondutores Nvidia.

Wall Street fechou nesta quarta-feira (29) com resultados mistos, após a decisão do Federal Reserve (Fed) de cortar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual sem antecipar um novo corte em dezembro.

A decisão de reduzir os juros para uma faixa entre 3,75% e 4%, já esperada pelos mercados, foi aprovada por dez votos a dois, informou o Fed, cujo presidente frustrou os defensores de novos cortes ao afirmar, após a reunião, que a decisão de realizar uma nova redução em dezembro, está "longe" de ser certa.

"Continuamos enfrentando riscos", ressaltou Jerome Powell em entrevista coletiva. "Nas deliberações do comitê durante esta reunião, houve opiniões muito divergentes sobre como proceder em dezembro."

Após o fechamento dos mercados, gigantes do setor de tecnologia divulgaram seus resultados. A Alphabet anunciou hoje sua primeira receita trimestral de US$ 100 bilhões, catalizada pelo auge do negócio do seu motor de buscas e por um crescimento da computação em nuvem impulsionada pela inteligência artificial.

A Meta, por sua vez, reportou uma queda acentuada do seu lucro no terceiro trimestre, devido a um encargo fiscal extraordinário de US$ 16 bilhões. Já a Microsoft divulgou resultados melhores do que o previsto no primeiro trimestre do seu exercício fiscal, o que mostra a demanda constante dos seus clientes pela computação em nuvem e inteligência artificial.