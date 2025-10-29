Vini Jr. se desculpa por reação ao ser substituído contra o Barcelona

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, pediu desculpas nesta quarta-feira (29) a seus "companheiros, clube e presidente" por sua reação após ser substituído no Clássico contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória do time merengue por 2 a 1.

"Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico. Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, clube e presidente", escreveu Vini em uma mensagem publicada em suas redes sociais.