Venezuela anuncia destruição de dois acampamentos de 'terroristas narcotraficantes' colombianos

As Forças Armadas venezuelanas afirmaram nesta quarta-feira (29) que destruíram no sul do país dois acampamentos de “Terroristas Armados Narcotraficantes da Colômbia (Tancol)”, em operações que coincidem com o desdobramento militar dos Estados Unidos no Caribe. Militares venezuelanos destruíram, no estado do Amazonas (sul), “dois acampamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores”, informou no Telegram o general Domingo Hernández Lárez, chefe do Comando Estratégico das Forças Armadas, em referência ao termo usado pelo governo venezuelano para designar grupos irregulares que atuam na fronteira entre os dois países.

Nos acampamentos foram encontrados panfletos da guerrilha colombianaExército de Libertação Nacional (ELN), acrescentou. Hernández Lárez afirmou que entre o material apreendido há munições, veículos todo-terreno, coletes táticos e combustível. No início de outubro, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, havia anunciado a destruição de acampamentos nos estados de Bolívar (sul) e Zulia (oeste) pertencentes a grupos “narcoterroristas” do ELN e das Farc colombianas. Os Estados Unidos enviaram desde agosto navios de guerra ao Caribe sob o argumento de combater cartéis de drogas que a Justiça americana associa ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, que nega as acusações. Maduro afirma que a luta contra as drogas encobre um plano para derrubá-lo.