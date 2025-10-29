Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUA

Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUA

No mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear,
Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 29, que determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares, sem oferecer mais detalhes. 

A medida tomada pelo dirigente americano chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar nesta quarta que Moscou havia testado com sucesso um drone submarino de propulsão e com capacidade nucleares, desafiando as advertências de Washington. 

"Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Rússia testa drone submarino com capacidade nuclear

No mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, desafiou as advertências de Donald Trump, ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear, poucos dias após ter informado o teste com um míssil criticado por seu par americano.

No último domingo, o presidente russo tinha comemorado o teste final bem-sucedido com um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interceptação.

"Ontem foi realizado outro teste com outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin.

"Não há forma de interceptar" o drone e "nenhum outro aparelho no mundo é igual a este por sua velocidade e a profundidade em que opera", afirmou o chefe do Kremlin.

Projetado como um drone submarino de dissuasão nuclear, o Poseidon seria capaz de se deslocar a mais de um quilômetro de profundidade, a uma velocidade entre 60 e 70 nós, permanecendo invisível para os sistemas de detecção, segundo uma fonte do complexo militar-industrial russo citada pela agência oficial de notícias TASS.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar