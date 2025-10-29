Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUA

Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUANo mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear,
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 29, que determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares, sem oferecer mais detalhes.
A medida tomada pelo dirigente americano chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar nesta quarta que Moscou havia testado com sucesso um drone submarino de propulsão e com capacidade nucleares, desafiando as advertências de Washington.
"Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua rede Truth Social.
Rússia testa drone submarino com capacidade nuclear
No mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, desafiou as advertências de Donald Trump, ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear, poucos dias após ter informado o teste com um míssil criticado por seu par americano.
No último domingo, o presidente russo tinha comemorado o teste final bem-sucedido com um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interceptação.
"Ontem foi realizado outro teste com outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin.
"Não há forma de interceptar" o drone e "nenhum outro aparelho no mundo é igual a este por sua velocidade e a profundidade em que opera", afirmou o chefe do Kremlin.
Projetado como um drone submarino de dissuasão nuclear, o Poseidon seria capaz de se deslocar a mais de um quilômetro de profundidade, a uma velocidade entre 60 e 70 nós, permanecendo invisível para os sistemas de detecção, segundo uma fonte do complexo militar-industrial russo citada pela agência oficial de notícias TASS.
