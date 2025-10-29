Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUA

￼TRUMP determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares / Crédito: Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 29, que determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares, sem oferecer mais detalhes. A medida tomada pelo dirigente americano chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar nesta quarta que Moscou havia testado com sucesso um drone submarino de propulsão e com capacidade nucleares, desafiando as advertências de Washington.

"Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua rede Truth Social. Rússia testa drone submarino com capacidade nuclear No mesmo dia, o presidente russo, Vladimir Putin, desafiou as advertências de Donald Trump, ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear, poucos dias após ter informado o teste com um míssil criticado por seu par americano. No último domingo, o presidente russo tinha comemorado o teste final bem-sucedido com um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interceptação. "Ontem foi realizado outro teste com outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin.