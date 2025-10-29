Trump classifica Xi de 'negociador muito duro' em reunião na Coreia do Sul
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30, data local) que espera uma "reunião muito bem-sucedida" com seu par chinês, Xi Jinping, a quem classificou de "negociador muito duro", no início de sua esperada reunião na Coreia do Sul.
Xi disse a Trump que era "um prazer vê-lo" e que Estados Unidos e China "devem ser parceiros e amigos", durante o encontro no qual se espera que estabeleçam uma trégua na acirrada guerra comercial entre as duas potências.
