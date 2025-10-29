Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump classifica Xi de 'negociador muito duro' em reunião na Coreia do Sul

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30, data local) que espera uma "reunião muito bem-sucedida" com seu par chinês, Xi Jinping, a quem classificou de "negociador muito duro", no início de sua esperada reunião na Coreia do Sul.

Xi disse a Trump que era "um prazer vê-lo" e que Estados Unidos e China "devem ser parceiros e amigos", durante o encontro no qual se espera que estabeleçam uma trégua na acirrada guerra comercial entre as duas potências.

Tags

eua china

