Sinner estreia no Masters 1000 de Paris com vitória; Zverev também avança

Depois da eliminação surpresa do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano Jannik Sinner (N.2) e o alemão Alexander Zverev (N.3) venceram seus respectivos duelos da segunda rodada nesta quarta-feira (29) e avançaram no torneio. Sinner não teve problemas em sua estreia para derrotar o belga Zizou Bergs (N.41) em dois sets (6-4 e 6-2), enquanto Zverev, defensor do título, esteve à beira da eliminação contra o argentino Ugo Carabelli (N.49), mas venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-1 e 7-5.

Três dias depois do título no ATP 500 de Viena, onde sofreu com cãibras na final, o italiano se mostrou bem fisicamente para selar sua 22ª vitória consecutiva em quadra dura coberta. Caso seja campeão no próximo domingo em Paris, Sinner irá recuperar o posto de número 1 do mundo, superando Alcaraz. O próximo teste para o italiano, nas oitavas de final, será o melhor sul-americano no ranking da ATP, o argentino Francisco Cerúndolo (N.21), que se classificou ao bater o sérvio Miomir Kecmanovic (N.53). - Sangue frio de Zverev -

Por sua vez, Zverev terá como próximo adversário o espanhol Alejandro Davidovich (N.15), que avançou com vitória sobre o francês Arthur Cazaux (N.62). Contra Carabelli, o alemão chegou a ter 3-1 contra no terceiro e decisivo set, mas manteve o sangue frio para quebrar o serviço do argentino e equilibrar um jogo complicado. Mais adiante nesta terceira parcial, Carabelli fez 5-4 e teve 30/30 no décimo game, ficando dois pontos de fechar a partida, mas Zverev se impôs e acabou vencendo pouco depois, em duas horas e 35 minutos de batalha, com um 7-5 final.

Um dos jogos mais esperados neste terceiro dia de competição era o duelo entre dois primos, o monegasco Valentin Vacherot e o francês Arthur Rinderknech. Ambos fizeram a final do Masters 1000 de Xangai no início do mês e, como aconteceu na China, o vencedor foi Vacherot, desta vez com parciais de 6-7 (9/11), 6-3 e 6-4. A decepção desta quarta-feira foi o norueguês Casper Ruud, número 9 do mungo e eliminado pelo alemão Daniel Altmaier (N.50) por 2 sets a 0 (6-3 e 7-5).

-- Resultados desta quarta-feira do Masters 1000 de Paris: - Simples masculino - Segunda rodada: Valentin Vacherot (MON) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-7 (9/11), 6-3, 6-4