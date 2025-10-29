Roma segue ritmo do Napoli; Juventus vence sem Tudor

A Roma fez o dever de casa com uma vitória por 2 a 1 sobre o Parma nesta quarta-feira (29), no Estádio Olímpico, e igualou a pontuação do líder Napoli no Campeonato Italiano, enquanto a Juventus encerrou uma sequência de resultados negativos ao bater a Udinese por 3 a 1 em Turim, dois dias depois de demitir o técnico Igor Tudor. Com 21 pontos, os 'giallorossi' continuam em segundo na tabela, na cola dos napolitanos, que na terça-feira venceram o Lecce (16º) por 1 a 0 e estão na liderança pelo melhor saldo de gols (+8 contra +6).

Com as vitórias, Roma e Napoli conseguem abrir três pontos de vantagem sobre o Milan (3º), que voltou a tropeçar ao empatar com a Atalanta (8ª) em 1 a 1. Jogando em casa, os romanistas construíram o resultado no segundo tempo com os gols de Mario Hermoso (63') e Artem Dovbyk (81'), antes de Alessandro Circati (86') diminuir na reta final para o Parma (15º). "Estamos em um bom momento. Estamos evoluindo, embora ainda tenhamos coisas a melhorar", declarou o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, cuja equipe sofreu apenas quatro gols até agora na Série A. - Juve volta a vencer -

Mas se houve um jogo que gerou expectativa nesta quarta-feira no 'Calcio' foi o da Juventus, que vive crise e demitiu o croata Igor Tudor no início da semana. Em meio aos rumores sobre uma possível chegada do ex-técnico da seleção italiana Luciano Spalletti, a 'Vecchia Signora' derrotou a Udinese (9ª) por 3 a 1 e encerrou um jejum de oito jogos sem vitória. A Juve não vencia desde o dia 13 de setembro, quando bateu a Inter por 4 a 3. Desde então, o retrospecto era de cinco empates e três derrotas, entre Serie A e Liga dos Campeões.

O time de Turim também não havia marcado gols em seus últimos quatro jogos, algo que não acontecia desde 1991. Mas desta vez tudo se resolveu rápido para os 'bianconeri', que abriram o placar aos cinco minutos com Dusan Vlahovic, embora a Udinese tenha empatado no final do primeiro tempo com Nicolò Zaniolo (45'+1). No segundo tempo, Federico Gatti (67') e Kenan Yildiz (90'+6 de pênalti) garantiram os três pontos para a Juventus.

No outro jogo já encerrado desta quarta-feira, o Como (4º) venceu o Hellas Verona (17º) por 3 a 1 e continua sendo a equipe revelação do campeonato. -- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: