Quatro mortos em novo ataque contra suposta embarcação de tráfico de drogas no Pacífico

O Exército dos Estados Unidos atacou outra embarcação no Pacífico que, segundo afirma, traficava drogas, resultando na morte de quatro pessoas, informou o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

O anúncio de Hegseth na rede X ocorre um dia depois de ataques americanos terem matado mais de uma dúzia de pessoas em quatro barcos no Pacífico oriental, elevando o total de mortes da polêmica campanha militar antidrogas do presidente Donald Trump para pelo menos 62 pessoas.

