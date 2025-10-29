PSG só empata com Lorient e perde Doué lesionado, mas segue líder

O Paris Saint-Germain não passou de um empate em 1 a 1 em sua visita ao Lorient nesta quarta-feira (29), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, em jogo em que o atacante Désiré Doué saiu lesionado, a menos de uma semana do duelo com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. O PSG, que na rodada passada havia recuperado a liderança, soma agora 21 pontos, um à frente do Monaco (2º), que horas depois bateu o Nantes (15º) fora de casa por 5 a 3.

O terceiro colocado é o Olympique de Marselha, que perdeu a oportunidade de igualar a pontuação dos parisienses ao ficar no empate em 2 a 2 com o Angers (13º). Jogando fora de casa, o PSG contou com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé e o zagueiro brasileiro Marquinhos como titulares, além do retorno do meio-campista João Neves, desfalque desde meados de setembro, que entrou no segundo tempo. O parisiense só abriu o placar no início do segundo tempo, quando Nuno Mendes foi às redes batendo de direita (49'), mas o empate do Lorient veio instantes depois, com gol do brasileiro Igor Silva (51'). A partir daí, o herói da partida foi o goleiro Yvon Mvogo, autor de várias defesas espetaculares para parar o poderoso ataque do PSG.

"Não merecemos a vitória", admitiu o técnico Luis Enrique. "É uma pena, porque precisamos dos pontos e queremos conquistá-los. Eles se defenderam muito bem." Além do tropeço contra o 16º colocado, outra má notícia para o treinador espanhol foi a lesão de Doué, que sentiu a coxa direita e deixou o campo de maca ao ser substituído (60'). "É sempre uma má notícia quando há lesões. É uma lesão rara. Não sei exatamente o que é, espero que não seja grave", disse Luis Enrique após o apito final.

Depois do jogo, Doué saiu do vestiário de muletas e sem apoiar o pé direito no chão enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe, observou um jornalista da AFP. -- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

