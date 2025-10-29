Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Colômbia repudia 'barbárie' em operação policial no Rio

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou de "barbárie" a operação policial no Rio de Janeiro, a mais letal da história do país com mais de 100 mortos.

Na terça-feira, policiais entraram em um complexo de favelas da Zona Norte do Rio em uma operação contra a poderosa organização criminosa Comando Vermelho, com fogo cruzado e pelo menos 119 mortos, entre eles quatro policiais.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que a incursão foi um "sucesso" como parte de sua política de linha-dura contra o crime. 

A operação proporcionou imagens de guerra em uma das principais cidades do Brasil, com corpos desfigurados e enfileirados, e acusações de "execuções" dos familiares das vítimas.

"Dor dos pobres. A barbárie é o denominador comum da extrema direita", disse Petro nesta quarta-feira no X. 

O dirigente colombiano, que é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comparou a operação com a pior época do paramilitarismo na Colômbia, cujas alianças com o Exército deixaram um rastro de sangue. 

Petro citou a operação Orión, realizada em 2002 em uma comunidade pobre de Medellín, onde a incursão deixou quase uma centena de desaparecidos e mais de 80 mortos. A intervenção rendeu ao Estado colombiano uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, ressaltou que Lula estava "estarrecido" com a quantidade de mortos.

"Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", disse Lula no X.

