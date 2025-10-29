Presidente da Colômbia repudia 'barbárie' em operação policial no Rio

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou de "barbárie" a operação policial no Rio de Janeiro, a mais letal da história do país com mais de 100 mortos. Na terça-feira, policiais entraram em um complexo de favelas da Zona Norte do Rio em uma operação contra a poderosa organização criminosa Comando Vermelho, com fogo cruzado e pelo menos 119 mortos, entre eles quatro policiais.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que a incursão foi um "sucesso" como parte de sua política de linha-dura contra o crime. A operação proporcionou imagens de guerra em uma das principais cidades do Brasil, com corpos desfigurados e enfileirados, e acusações de "execuções" dos familiares das vítimas. "Dor dos pobres. A barbárie é o denominador comum da extrema direita", disse Petro nesta quarta-feira no X. O dirigente colombiano, que é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comparou a operação com a pior época do paramilitarismo na Colômbia, cujas alianças com o Exército deixaram um rastro de sangue.