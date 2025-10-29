RIO DE JANEIRO VIOLÊNCIA: Moradores da Penha recuperam dezenas de corpos após operação mais letal do Rio

Em meio a soluços, moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram mais de 40 corpos em uma praça na manhã desta quarta-feira (29), um dia após a operação policial mais sangrenta da história da cidade contra o tráfico, observou a AFP.

Israel anunciou, nesta quarta-feira (29), que retomou o cessar-fogo na Faixa de Gaza após bombardeios que deixaram mais de 100 mortos, segundo a Defesa Civil local e vários hospitais, em represália ao ataque que matou um de seus soldados.

SANTIAGO DE CUBA:

Furacão Melissa atinge Cuba depois de passar pela Jamaica

O poderoso furacão Melissa tocou o solo no leste de Cuba nesta quarta-feira (29), com ventos máximos de 195 km/h, depois de perder força e ser rebaixado para categoria 3 após atingir a Jamaica com ventos fortes e chuvas torrenciais.

GYEONGJU:

América Latina na Apec, dividida entre EUA e abertura para a Ásia

Em meio à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, México, Chile e Peru enfrentarão esta semana, na cúpula da Apec na Coreia do Sul, o risco de irritar seu vizinho norte-americano ao tentarem ampliar sua abertura para a Ásia.

GYEONGJU:

Trump espera 'grande reunião' com Xi Jinping na Coreia do Sul

Donald Trump afirmou, nesta quarta-feira (29), que espera resolver "muitos problemas" em uma reunião com o homólogo chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, enquanto Pequim prometeu uma conversa "profunda" para evitar um agravamento da guerra comercial.

HAIA:

Eleição antecipada na Holanda é considerada um teste para extrema direita na Europa

A Holanda celebra eleições legislativas antecipadas nesta quarta-feira (29) sem favoritos claros, uma votação em que o partido de extrema direita de Geert Wilders espera repetir os bons resultados registrados há dois anos.

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

