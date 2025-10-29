Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partido de centro lidera boca de urna nas eleições legislativas dos Países Baixos

Autor AFP
AFP Autor
Os holandeses parecem ter virado as costas para o líder de extrema direita Geert Wilders em favor de um partido de centro, segundo as pesquisas de boca de urna publicadas nesta quarta-feira (29), após eleições antecipadas acompanhadas de perto em toda a Europa.

O partido de centro D66 obteria 27 das 150 cadeiras do Parlamento, superando o Partido pela Liberdade (PVV) de Wilders, que ficaria com 25, segundo a pesquisa Ipsos.

Nos Países Baixos, as pesquisas de boca de urna costumam refletir com bastante precisão a futura composição parlamentar, mas a distribuição final de cadeiras pode variar na medida em que a apuração avança.

