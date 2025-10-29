Otimismo sobre acordo entre China e EUA impulsiona preços do petróleo

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,81% e fechou a 64,92 dólares.

As esperanças de um acordo comercial entre Washington e Pequim e, em menor medida, a queda inesperada das reservas de petróleo nos Estados Unidos impulsionaram o preço da commodity nesta quarta-feira (29).

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês subiu 0,55%, a 60,48 dólares.

"Um vento de otimismo atravessou os mercados hoje", disse à AFP John Kilduff, da consultoria Again Capital.

"Há sinais animadores para a economia mundial, especialmente se o presidente [americano] Donald Trump conseguir fechar um acordo com o presidente [chinês] Xi Jinping", acrescentou o analista.

Os dois dirigentes se reúnem na quinta-feira na Coreia do Sul para tentar reduzir as tensões comerciais entre as duas principais potências econômicas do planeta, que sacudiram o mundo durante meses.