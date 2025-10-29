Nvidia se torna a primeira empresa a ultrapassar os US$ 5 trilhões em valor de mercado

A gigante americana de microprocessadores Nvidia tornou-se a primeira empresa do mundo a ultrapassar a marca simbólica de 5 trilhões de dólares (R$ 26,8 trilhões) em valor de mercado nesta quarta-feira (29).

Pouco depois da abertura de Wall Street, suas ações estavam cotadas a 210,90 dólares (+4,91%), ultrapassando assim a marca de 5 trilhões de dólares.