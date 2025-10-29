Nvidia é a primeira empresa a ultrapassar os US$ 5 trilhões em valor de mercado

A gigante americana de microprocessadores Nvidia tornou-se a primeira empresa do mundo a ultrapassar a marca simbólica dos 5 trilhões de dólares (R$ 26,8 trilhões) em valor de mercado nesta quarta-feira (29). Pouco depois da abertura de Wall Street, suas ações estavam cotadas a 210,90 dólares (+4,91%), ultrapassando assim a marca dos 5 trilhões de dólares.

A Nvidia é uma das maiores fabricantes de microprocessadores usados no crescente mercado da inteligência artificial, o que a impulsionou a se tornar a empresa com a maior capitalização de mercado do mundo. Atrás da Nvidia estão as gigantes da tecnologia Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta, todas com sede nos Estados Unidos. A valorização das ações da Nvidia se deve às vendas contínuas e sólidas, a uma série de novos acordos — incluindo uma parceria com a Nokia anunciada na terça-feira — e à expectativa de que a empresa possa recuperar o acesso à China. A empresa está "muito à frente de qualquer concorrente, que tem dificuldade para alcançá-la no mundo em que opera", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP.

"Embora seja quase inconcebível para uma empresa atingir esse marco, esta é uma empresa com tantas eficiências operacionais que parece anunciar grandes acordos diariamente ou toda semana", acrescentou. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, deve visitar a Coreia do Sul esta semana. Lá, ele realizará reuniões à margem da cúpula da Apec, onde o presidente americano, Donald Trump, se reunirá com seu par chinês, Xi Jinping, e onde são esperadas discussões sobre inteligência artificial. Os chips da Nvidia não são vendidos para a China atualmente devido a uma combinação de proibições do governo chinês, preocupações com a segurança nacional e tensões comerciais em curso entre Washington e Pequim.