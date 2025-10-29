México não consegue resgatar sobrevivente de ataque dos EUA no Pacífico

A Marinha mexicana não conseguiu resgatar o único sobrevivente de um ataque dos Estados Unidos contra embarcações supostamente carregadas de drogas no Pacífico, que deixou 14 mortos, afirmou a presidente Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira (29).

"Não conseguiram resgatá-lo", respondeu a presidente a uma pergunta sobre o assunto durante sua coletiva de imprensa matinal.