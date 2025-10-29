Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México não consegue resgatar sobrevivente de ataque dos EUA no Pacífico

Autor AFP
A Marinha mexicana não conseguiu resgatar o único sobrevivente de um ataque dos Estados Unidos contra embarcações supostamente carregadas de drogas no Pacífico, que deixou 14 mortos, afirmou a presidente Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira (29). 

"Não conseguiram resgatá-lo", respondeu a presidente a uma pergunta sobre o assunto durante sua coletiva de imprensa matinal. 

Após o ataque, ocorrido na segunda-feira, o Pentágono informou que as autoridades mexicanas assumiram a responsabilidade pela coordenação do resgate do sobrevivente.

