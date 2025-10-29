Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inundações provocadas pelo furacão Melissa deixam 10 mortos no Haiti

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Pelo menos 10 pessoas morreram no Haiti devido às inundações provocadas pelo furacão Melissa, que afeta a região do Caribe há vários dias, informaram as autoridades locais. 

O rio La Digue transbordou e arrastou vários moradores da cidade de Petit-Goave (sul do país), segundo o prefeito da localidade e o diretor-geral de um hospital local, que mencionaram a descoberta de 10 corpos corpos e vários desaparecidos.

