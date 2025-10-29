Inundações provocadas pelo furacão Melissa deixam 10 mortos no Haiti

Pelo menos 10 pessoas morreram no Haiti devido às inundações provocadas pelo furacão Melissa, que afeta a região do Caribe há vários dias, informaram as autoridades locais.

O rio La Digue transbordou e arrastou vários moradores da cidade de Petit-Goave (sul do país), segundo o prefeito da localidade e o diretor-geral de um hospital local, que mencionaram a descoberta de 10 corpos corpos e vários desaparecidos.