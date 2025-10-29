Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense afirma ter atacado depósito de armas no norte de Gaza

Exército israelense afirma ter atacado depósito de armas no norte de Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (29), ter realizado um "ataque preciso" contra um depósito de armas no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo de "eliminar uma ameaça de ataque terrorista". 

"O exército realizou um ataque preciso na área de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, visando uma infraestrutura terrorista onde armas e aeronaves destinadas ao uso em um iminente ataque terrorista contra soldados israelenses e o Estado de Israel estavam armazenadas", afirmou um comunicado militar. 

Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado o retorno ao cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro na Faixa de Gaza, após realizar uma série de ataques desde o dia anterior contra "dezenas" de alvos em retaliação a disparos que mataram um soldado.

acc-emp/mib/vl/mab/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar