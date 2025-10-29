EUA reduzirá preseça militar no leste da Europa, um 'ajuste' segundo a Otan

A Romênia é um dos países situados na linha de frente do flanco leste da Otan e está particularmente preocupada com as consequências para a segurança do continente da invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 e sem sinais de terminar em breve.

O governo dos Estados Unidos informou à Romênia e seus aliados que vai retirar parte de suas tropas mobilizadas na frente leste da Europa, anunciou Bucareste nesta quarta-feira (29), uma decisão que a Otan classificou como um "ajuste".

"A decisão dos Estados Unidos consiste em suspender a rotação na Europa de uma brigada que tinha unidades em vários países da Otan", indicou o Ministério da Defesa romeno, que destacou que quase mil soldados americanos permanecerão posicionados em seu território.

"Não se trata de uma retirada das forças americanas, mas do fim da rotação de uma brigada que tinha unidades em vários países da Otan, incluindo Bulgária, Romênia, Eslováquia e Hungria", explicou o ministro da Defesa, Ionut Mosteanu.

Um funcionário da Otan minimizou o anúncio e disse que a organização foi informada pelo governo do presidente americano Donald Trump.

"Mesmo com este ajuste, a presença das forças americanas na Europa continua sendo maior do que em muitos anos, com muito mais tropas americanas no continente do que antes de 2022", quando a Rússia invadiu a Ucrânia, afirmou a fonte à AFP, antes de destacar que o compromisso de Washington com a Otan continua sendo "claro".