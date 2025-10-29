Com 2 de Kane, Bayern goleia Colônia (4-1) e vai às oitavas da Copa da Alemanha
O Bayern de Munique se classificou para as oitavas de final ao golear o Colônia por 4 a 1 nesta quarta-feira (29), com dois gols do astro inglês Harry Kane.
Com esta vitória, a 14ª em 14 jogos na temporada, o Bayern estabelece um novo recorde para uma equipe de uma das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália e França, além da Alemanha).
Os bávaros superam as 13 vitórias nos 13 primeiros jogos que o Milan de Fabio Capello conseguiu na temporada 1992/1993.
Nesse percurso, o Bayern ficou pela primeira vez atrás no placar, quando Ragnar Ache fez 1 a 0 para o Colônia aos 31 minutos.
Mas o time de Munique reagiu rapidamente, empatando pouco depois com Luis Díaz (36'), que desviou para as redes um chute de seu companheiro Josip Stanisic.
Logo em seguida, Kane (38') virou para o Bayern com um chute de pé esquerdo no ângulo do goleiro Robert Zieler.
No segundo tempo, o artilheiro inglês completou de cabeça um escanteio cobrado por Joshua Kimmich (64') para marcar seu 22º gol na temporada (12 na Bundesliga, 5 na Liga dos Campeões, 4 na Copa da Alemanha e 1 na Supercopa de Alemanha).
O francês Michael Olise fechou a goleada aproveitando passe de Díaz (72').
Nos demais jogos disputados nesta quarta, o destaque ficou para a classificação sofrida do Bayer Leverkusen, que venceu o Paderborn (2ª divisão) por 4 a 2, com dois gols nos acréscimos da prorrogação.
E em duelo entre times da elite, o Stuttgart venceu o Mainz por 2 a 0.
-- Resultados da fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha:
- Terça-feira:
Wolfsburg (1ª) - (+) Kiel (2ª) 0 - 1
Eintracht Frankfurt (1ª) - (+) Borussia Dortmund (1ª) 1 - 1 (2-4 nos pênaltis)
(+) Hertha Berlim (2ª) - Elversberg (2ª) 3 - 0
Heidenheim (1ª) - (+) Hamburgo (1ª) 0 - 1
(+) St Pauli (1ª) - Hoffenheim (1ª) 2 - 2 (8-7 nos pênaltis)
Augsburg (1ª) - (+) Bochum (2ª) 0 - 1
(+) Borussia Mönchengladbach (1ª) - Karlsruhe (2ª) 3 - 1
Energie Cottbus (3ª) - (+) RB Leipzig (1ª) 1 - 4
- Quarta-feira:
Mainz (1ª) - (+) Stuttgart (1ª) 0 - 2
Paderborn (2ª) - (+) Bayer Leverkusen 2 - 4 após prorrogação
Fürth (2ª) - (+) Kaiserslautern (2ª) 0 - 1
Illertissen (4ª) - (+) Magdeburg (2ª) 0 - 3
Colônia (1ª) - (+) Bayern de Munique (1ª) 1 - 4
Fortuna Dusseldorf (2ª) - (+) Freiburg (1ª) 1 - 3
(+) Darmstadt (2ª) - Schalke 04 (2ª) 4 - 0
(+) Union Berlin (1ª) - Bielefeld (2ª) 2 - 1
(+): classificados para as oitavas de final.
