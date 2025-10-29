Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinco membros do maior cartel da Colômbia são mortos em combates com militares

Cinco membros do maior cartel da Colômbia são mortos em combates com militares

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cinco membros do Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, morreram em combates com militares no noroeste do país, informou o Exército nesta quarta-feira (29).

Apesar das tentativas recentes do governo de iniciar um diálogo, realizadas no Catar, o presidente Gustavo Petro intensifica a ofensiva contra essa organização, dedicada ao tráfico de cocaína e à mineração ilegal.

O Exército informou que cinco membros do Clã foram mortos em combates no departamento de Antioquia.

Nessa região, o cartel controla jazidas ilegais de ouro, que, segundo especialistas, se tornaram sua principal fonte de financiamento.

Delegados de Petro e porta-vozes do grupo armado concluíram em setembro uma série de reuniões com o objetivo de iniciar negociações para sua desmobilização, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o encontro.

O chefe negociador do governo, Álvaro Jiménez, contou na época à AFP que os narcotraficantes condicionam seu desarmamento à concessão de benefícios judiciais e garantias de segurança.

O conflito entre o Clã, que se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia (EGC), e as forças de segurança remonta à primeira década deste século.

Seu poder tem aumentado graças a alianças criminosas com membros das forças de segurança, políticos e organizações estrangeiras que traficam cocaína, de acordo com estudos.

Atualmente, o grupo conta com entre 6 mil e 7 mil membros, segundo Jiménez. O funcionário advertiu em setembro que o governo não considerava uma trégua.

O principal líder do cartel, conhecido como Otoniel, foi extraditado para os Estados Unidos em 2022. Em seu lugar, o comando da organização está nas mãos de Chiquito Malo.

das/lv/mvl/rm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar