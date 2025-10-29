Alphabet registra receitas superiores a US$ 100 bilhões graças à IA

A Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou nesta quarta-feira (29) sua primeira receita trimestral de 100 bilhões de dólares, impulsionada pelo crescimento do negócio de seu motor de busca e pela expansão da computação em nuvem com o apoio da inteligência artificial.

A receita do gigante tecnológico aumentou 16% em relação ao ano anterior, chegando a 102,3 bilhões de dólares (R$ 546 bilhões) no terceiro trimestre — superando as expectativas dos analistas e marcando um resultado histórico para a companhia fundada em 1998.