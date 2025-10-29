Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Dia dos Mortos -  (até 3 de Novembro)

América

 PROVO (Estados Unidos) - Morte de Charlie Kirk: suspeito Tyler Robinson comparece ao tribunal - 

 PORT OF SPAIN (Trinidad e Tobago) - Navio militar americano é aguardado em Trinidad e Tobago para exercícios em frente à costa da Venezuela -  (até 30)

Europa

 PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional -  (até 3 de Novembro)

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

Oriente Médio e África do Norte

 (*) DOHA (Catar) - Presidente colombiano Gustavo Petro visita Arábia Saudita, Catar e Egito -  (até 4 de Novembro)

Ásia-Pacífico

 GYEONGJU (Coreia do Sul) - Donald Trump e Xi Jinping devem se encontrar à margem da cúpula da APEC - 

 GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula de CEOs da Apec -  (até 31)

SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Festa do Dia das Bruxas - 

América

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego no trimestre de julho a setembro -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  10H30

 MÉXICO (México) - Desfile canino pelo Dia dos Mortos -  17H00

Ásia-Pacífico

 GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula da APEC -  (até 1 de Novembro)

SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras -  (até 13)

 (+) LIMA (Peru) - Católicos peruanos celebram a última procissão do Senhor dos Milagres -  11H00

 (+) BELÉM (Brasil) - Festival Global Citizen da Amazônia -  15H00

 (+) BUENOS AIRES (Argentina) - Comunidade LGBTQIA+ argentina celebra o Dia do Orgulho em Buenos Aires -  17H00

DOMINGO, 2 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Zombie Walk no Brasil -  10H00

 MÉXICO (México) - Desfile pelo Dia dos Mortos -  17H00

TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 NOVA YORK (Estados Unidos) - Eleição para prefeito da cidade de Nova York -  12H00

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Embraer: resultados do 3º trimestre -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial de setembro -  11H30

QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas de Trump -  13H00

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Cerimônia de premiação do Earthshot - 

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros -  19H30

Tags

internacional

