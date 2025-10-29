AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2025 Mundo

MUNDO - Dia dos Mortos - (até 3 de Novembro) América PROVO (Estados Unidos) - Morte de Charlie Kirk: suspeito Tyler Robinson comparece ao tribunal -

PORT OF SPAIN (Trinidad e Tobago) - Navio militar americano é aguardado em Trinidad e Tobago para exercícios em frente à costa da Venezuela - (até 30) Europa PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - (até 3 de Novembro)

PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro) Oriente Médio e África do Norte (*) DOHA (Catar) - Presidente colombiano Gustavo Petro visita Arábia Saudita, Catar e Egito - (até 4 de Novembro)