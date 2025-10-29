AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Dia dos Mortos - (até 3 de Novembro)
América
PROVO (Estados Unidos) - Morte de Charlie Kirk: suspeito Tyler Robinson comparece ao tribunal -
PORT OF SPAIN (Trinidad e Tobago) - Navio militar americano é aguardado em Trinidad e Tobago para exercícios em frente à costa da Venezuela - (até 30)
Europa
PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - (até 3 de Novembro)
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
Oriente Médio e África do Norte
(*) DOHA (Catar) - Presidente colombiano Gustavo Petro visita Arábia Saudita, Catar e Egito - (até 4 de Novembro)
Ásia-Pacífico
GYEONGJU (Coreia do Sul) - Donald Trump e Xi Jinping devem se encontrar à margem da cúpula da APEC -
GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula de CEOs da Apec - (até 31)
SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Festa do Dia das Bruxas -
América
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego no trimestre de julho a setembro - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30
MÉXICO (México) - Desfile canino pelo Dia dos Mortos - 17H00
Ásia-Pacífico
GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula da APEC - (até 1 de Novembro)
SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2025
América
QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras - (até 13)
(+) LIMA (Peru) - Católicos peruanos celebram a última procissão do Senhor dos Milagres - 11H00
(+) BELÉM (Brasil) - Festival Global Citizen da Amazônia - 15H00
(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Comunidade LGBTQIA+ argentina celebra o Dia do Orgulho em Buenos Aires - 17H00
DOMINGO, 2 DE NOVEMBRO DE 2025
América
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Zombie Walk no Brasil - 10H00
MÉXICO (México) - Desfile pelo Dia dos Mortos - 17H00
TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2025
América
NOVA YORK (Estados Unidos) - Eleição para prefeito da cidade de Nova York - 12H00
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Embraer: resultados do 3º trimestre - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial de setembro - 11H30
QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2025
América
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas de Trump - 13H00
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Cerimônia de premiação do Earthshot -
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros - 19H30Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente