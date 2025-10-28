Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump garante que 'nada vai ameaçar' trégua em Gaza

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29, data local) que "nada" vai ameaçar o cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas ressaltou que Israel "deve responder" se matam seus soldados.

A Defesa Civil de Gaza informou que Israel efetuou bombardeios aéreos na terça-feira, apesar da trégua vigente, depois que o Exército israelense acusou o movimento islamista Hamas de atacar seus soldados e de violar a trégua mediada pelos Estados Unidos.

"Mataram um soldado israelense, assim que os israelenses responderam, e devem responder", declarou Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

eua

