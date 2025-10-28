Trump e premiê japonesa se encontram com familiares de sequestrados pela Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, se reuniram nesta terça-feira, 28, em Tóquio, com familiares de pessoas que foram sequestradas pela Coreia do Norte há décadas.

"Estamos envelhecendo e este problema de décadas que ficou sem solução agora está nas mãos de nossos filhos", disse Sakie Yokota, de 89 anos, que teve uma filha de 13 anos levada para a Coreia do Norte em 1977. "Espero desesperadamente que o presidente Trump tenha boas conversas com o líder norte-coreano Kim Jong-Un e o convença a devolver nossos entes queridos."