Trinidad e Tobago prepara deportação em massa de imigrantes sem documentos

Trinidad e Tobago prepara um processo de deportação em massa de imigrantes sem documentos, em meio a uma crise com a Venezuela por ter recebido um navio de guerra americano para a realização de exercícios militares.

Venezuelanos formam a principal comunidade de imigrantes do arquipélago. Em memorando, ao qual a AFP teve acesso, o ministro da Segurança Nacional ordenou que "todos os imigrantes ilegais detidos sejam retidos para a implementação de um exercício de deportação em massa".