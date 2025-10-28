Sinner vê como 'impossível' terminar ano como número 1 do mundo

O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo e que em setembro perdeu a primeira posição do ranking da ATP para o espanhol Carlos Alcaraz, disse nesta terça-feira (28) que vê como "impossível" terminar o ano no topo da classificação. "É impossível. Honestamente, não penso nisso por enquanto, será um objetivo para o ano que vem", declarou Sinner em entrevista coletiva antes da estreia no Masters 1000 de Paris.

Com menos de 1.000 pontos de diferença, o italiano pode teoricamente superar Alcaraz se vencer o torneio na capital francesa e se o espanhol for eliminado nas primeiras rodadas. Mas depois, terá que defender os 1.500 pontos que somou com o título do ATP Finals de 2024, enquanto Alcaraz caiu na fase de grupos. O resultado do duelo pelo posto de número 1 do mundo "não está nas minhas mãos", reiterou Sinner. "Se eu olhar para a minha temporada como um todo, conquistamos coisas incríveis, e meu único desejo é terminar o ano da melhor maneira possível", concluiu o italiano, que em 2025 foi campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon.

Embora não tenha tido "muito tempo para se recuperar" desde que venceu a final do ATP 500 de Viena, no domingo, mesmo depois de sentir cãibras durante o terceiro set, Sinner disse que está bem fisicamente. No Masters 1000 de Paris, seu melhor resultado são as oitavas de final de 2023. "Nunca joguei bem [no torneio parisiense]", destacou. "Este ano espero mudar isso".