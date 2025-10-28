Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Romênia inaugura maior igreja ortodoxa do mundo

Milhares de pessoas acompanharam consagração de pinturas na nova Catedral Nacional em Bucareste. Projeto, que se estendeu por 15 anos e contou com investimentos públicos, não foi livre de críticas.Milhares de peregrinos se reuniram na capital da Romênia neste domingo (26/10) para acompanhar a consagração de pinturas religiosas dentro da maior igreja cristã ortodoxa do mundo. A Catedral da Salvação do Povo, conhecida como Catedral Nacional, foi inaugurada em Bucareste após 15 anos de construção, com a presença de fiéis e autoridades. Em seu ponto mais alto, a catedral tem mais de 125 metros de altura (equivalente a 41 andares) e capacidade interna para 5.000 fiéis. É tanto a mais alta quanto a maior (em volume) igreja ortodoxa do mundo. O interior da catedral foi revestido com afrescos e mosaicos representando santos e ícones, que cobrem uma área de 17.800 metros quadrados, de acordo com o site da Catedral Nacional. A cerimônia de domingo contou com a presença do presidente Nicusor Dan e do primeiro-ministro Ilie Bolojan. Muitos fiéis assistiram pela TV instalada do lado de fora da catedral. A nova igreja está situada atrás do imponente Palácio do Parlamento, construído pelo antigo ditador comunista Nicolae Ceausescu, que tentou suprimir a vida religiosa na Romênia até sua deposição e execução em 1989. A construção da catedral começou em 2010, e seu altar foi consagrado em 2018. Algumas obras ainda precisam ser concluídas. A Romênia, com 19 milhões de habitantes, é um dos países mais devotos da União Europeia, com cerca de 85% da população se identificando como religiosa. Até agora, a construção do templo já consumiu cerca de 270 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), com a maior parte vindo dos cofres públicos. Com um dos maiores déficits orçamentários da UE, houve certa insatisfação com o custo do projeto. Críticos lamentaram que a enorme igreja tenha consumido fundos públicos, que poderiam ter sido gastos em escolas ou hospitais. A inauguração também ocorre paralelamente a um momento político tenso no país, que permanece dividido por disputas entre nacionalistas mais devotos e conservadores e liberais pró-UE com tendências ocidentais. A crise teve como ápice o cancelamento de uma eleição presidencial no ano passado. Mas, em meio a essas disputas, a Igreja Ortodoxa é uma das raras instituições encaradas pela população como um fator de união e uma das instituições mais confiáveis do país, segundo uma pesquisa da Inscop Research. Daniel Codrescu, que passou sete anos trabalhando nos afrescos e mosaicos, disse que grande parte da iconografia foi inspirada em pinturas medievais romenas e outras do mundo bizantino. "Foi uma colaboração complexa com a igreja, com historiadores de arte, com artistas e também com nossos amigos da arte contemporânea", disse ele. "Espero que (a igreja) tenha um impacto muito importante na sociedade porque é um espaço público." Claudiu Tufis, professor associado de ciências políticas da Universidade de Bucareste, avaliou que o projeto foi um "desperdício de dinheiro público", mas afirmou que poderia oferecer um "impulso ao orgulho e à identidade nacional" para vários romenos. jps (AP, ots)

