Petróleo cai diante de sinais de excesso de oferta

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 1,86%, para 64,40 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, recuou 1,89%, para 60,15 dólares.

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (28) devido a temores de excesso de oferta e à expectativa de que comecem a surgir os efeitos das sanções dos Estados Unidos contra duas gigantes russas do setor.

"A preocupação geral no mercado é com o volume total de petróleo fornecido em um contexto no qual a previsão de crescimento da demanda não é muito otimista", resume Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP.

O analista destaca especialmente o "acúmulo de petróleo armazenado em navios", um indicador de que os produtores estão enfrentando dificuldades para encontrar compradores.

Segundo dados da Bloomberg, o volume de petróleo em cargueiros em alto-mar já supera os níveis atingidos durante a pandemia de covid-19.

Enquanto isso, o mercado aguarda que oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidam um novo aumento de suas cotas de produção, da ordem de 137 mil barris diários, durante a reunião prevista para domingo.