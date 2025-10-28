Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo cai diante de sinais de excesso de oferta

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (28) devido a temores de excesso de oferta e à expectativa de que comecem a surgir os efeitos das sanções dos Estados Unidos contra duas gigantes russas do setor.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 1,86%, para 64,40 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, recuou 1,89%, para 60,15 dólares.

"A preocupação geral no mercado é com o volume total de petróleo fornecido em um contexto no qual a previsão de crescimento da demanda não é muito otimista", resume Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP.

O analista destaca especialmente o "acúmulo de petróleo armazenado em navios", um indicador de que os produtores estão enfrentando dificuldades para encontrar compradores.

Segundo dados da Bloomberg, o volume de petróleo em cargueiros em alto-mar já supera os níveis atingidos durante a pandemia de covid-19.

Enquanto isso, o mercado aguarda que oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidam um novo aumento de suas cotas de produção, da ordem de 137 mil barris diários, durante a reunião prevista para domingo.

eua rússia

