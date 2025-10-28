Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FURACÃO CARIBE: Jamaica teme destruição em massa com aproximação do furacão Melissa

ONU CLIMA: ONU: mundo está longe de um plano consistente para reduzir emissões

=== FURACÃO CARIBE ===

KINGSTON:

Jamaica teme destruição em massa com aproximação do furacão Melissa

As autoridades da Jamaica pediram à população que busque abrigo antes da chegada iminente do furacão Melissa que, segundo avaliações da Cruz Vermelha nesta terça-feira (28), pode afetar pelo menos 1,5 milhão de pessoas na nação insular. 

(Jamaica furacão Melissa Haiti Cuba, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ONU CLIMA ===

PARIS:

ONU: mundo está longe de um plano consistente para reduzir emissões

Os planos climáticos anunciados por vários governos reduzirão as emissões de gases do efeito estufa no planeta em apenas 10% até 2035, segundo um estudo parcial divulgado nesta terça-feira (28) pela ONU, já que mais de 100 países não publicaram seus projetos a tempo.

(Brasil clima COP30 ONU, 690 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Zohran Mamdani, o 'socialista' muçulmano favorito à prefeitura de Nova York

O esquerdista Zohran Mamdani, um legislador local desconhecido há apenas alguns meses, irrompeu com tanta força na cena política de Nova York que está perto de se tornar o primeiro prefeito muçulmano da cidade mais populosa dos Estados Unidos.

(EUA eleições política cinema)

-- ÁSIA

TÒQUIO:

Trump e Takaichi prometem nova 'era de ouro' entre EUA e Japão

Sanae Takaichi, a nova primeira-ministra do Japão, e Donald Trump prometeram uma "nova era de ouro" na relação bilateral durante a visita do presidente dos Estados Unidos a Tóquio nesta terça-feira (28).

(EUA Japão Brasil diplomacia comércio defesa, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

Amazon anuncia corte de 14.000 postos de trabalho

O grupo americano de comércio digital Amazon anunciou nesta terça-feira (28) a eliminação de 14.000 postos de trabalho, como a primeira parte de um processo de "redução global" vinculado ao desenvolvimento da inteligência artificial.

(EUA consumo tecnologia empresas IA comércio, 580 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

NOVA YORK:

Musk lança 'Grokipedia' para competir com Wikipédia

A empresa xAI de Elon Musk lançou, na segunda-feira (27), a plataforma Grokipedia para competir com a Wikipédia, a enciclopédia digital colaborativa criada em 2001, que ele acusou de viés ideológico de esquerda. 

(EUA IA internet, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

