FURACÃO CARIBE: Jamaica teme destruição em massa com aproximação do furacão Melissa
ONU CLIMA: ONU: mundo está longe de um plano consistente para reduzir emissões
=== FURACÃO CARIBE ===
KINGSTON:
Jamaica teme destruição em massa com aproximação do furacão Melissa
As autoridades da Jamaica pediram à população que busque abrigo antes da chegada iminente do furacão Melissa que, segundo avaliações da Cruz Vermelha nesta terça-feira (28), pode afetar pelo menos 1,5 milhão de pessoas na nação insular.
Jamaica furacão Melissa Haiti Cuba
FOTOS, VIDEO
=== ONU CLIMA ===
PARIS:
ONU: mundo está longe de um plano consistente para reduzir emissões
Os planos climáticos anunciados por vários governos reduzirão as emissões de gases do efeito estufa no planeta em apenas 10% até 2035, segundo um estudo parcial divulgado nesta terça-feira (28) pela ONU, já que mais de 100 países não publicaram seus projetos a tempo.
Brasil clima COP30 ONU
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
NOVA YORK:
Zohran Mamdani, o 'socialista' muçulmano favorito à prefeitura de Nova York
O esquerdista Zohran Mamdani, um legislador local desconhecido há apenas alguns meses, irrompeu com tanta força na cena política de Nova York que está perto de se tornar o primeiro prefeito muçulmano da cidade mais populosa dos Estados Unidos.
EUA eleições política cinema
-- ÁSIA
TÒQUIO:
Trump e Takaichi prometem nova 'era de ouro' entre EUA e Japão
Sanae Takaichi, a nova primeira-ministra do Japão, e Donald Trump prometeram uma "nova era de ouro" na relação bilateral durante a visita do presidente dos Estados Unidos a Tóquio nesta terça-feira (28).
EUA Japão Brasil diplomacia comércio defesa
FOTOS, VIDEO
=== ECONOMIA ===
SAN FRANCISCO:
Amazon anuncia corte de 14.000 postos de trabalho
O grupo americano de comércio digital Amazon anunciou nesta terça-feira (28) a eliminação de 14.000 postos de trabalho, como a primeira parte de um processo de "redução global" vinculado ao desenvolvimento da inteligência artificial.
EUA consumo tecnologia empresas IA comércio
=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===
NOVA YORK:
Musk lança 'Grokipedia' para competir com Wikipédia
A empresa xAI de Elon Musk lançou, na segunda-feira (27), a plataforma Grokipedia para competir com a Wikipédia, a enciclopédia digital colaborativa criada em 2001, que ele acusou de viés ideológico de esquerda.
EUA IA internet
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL:
- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
