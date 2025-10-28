Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operações policiais nunca frearam grupos criminosos no Rio, ressalta especialista

Autor AFP
AFP Autor
O Rio de Janeiro viveu um dia de terror nesta terça-feira (28), devido a uma megaoperação contra o narcotráfico, que deixou mais de 60 mortos. Mas esse tipo de estratégia armada nunca coibiu a ação dos grupos criminosos nas favelas, ressaltou em entrevista à AFP a especialista em crime organizado Carolina Grillo.

Famosa pelo samba e por suas praias, a cidade foi cenário hoje de uma grande operação da polícia contra o Comando Vermelho, a mais letal da sua história, repleta de confrontos entre as forças de segurança e as facções que dominam regiões densamente povoadas.

Autoridades do Rio de Janeiro insistem "há décadas em operações policiais espetaculares" que "são incapazes de conter a expansão territorial dos grupos armados", advertiu Carolina, socióloga e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense.

Pergunta: Como é o crime organizado no Rio de Janeiro em 2025? Resposta: O Comando Vermelho é a principal facção do tráfico de drogas e o grupo armado que mais cresceu nos últimos anos. Tem atuação nacional, mas é oriundo do Rio, onde ultrapassou recentemente as milícias [grupos parapoliciais] em expansão territorial, embora a hegemonia ainda esteja em disputa.

P: Qual foi o objetivo da megaoperação de hoje?

R: Atacar o considerado quartel-general do Comando Vermelho nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, onde residem os "donos de morro", lideranças locais do grupo que estão em liberdade. A maioria das lideranças do Comando Vermelho já está na prisão.

P: Como os moradores das comunidades veem esses grupos armados?

R: Não é igual em todos os territórios, mas, em geral, os moradores sofrem muito mais com o fogo cruzado entre traficantes e a polícia, ou com guerras de facções, do que com a própria convivência com esses grupos. As pessoas seguem suas rotinas relativamente em paz, exceto em momentos de guerra ou operações policiais.

P: Quais foram os resultados da estratégia contra o crime organizado nas últimas décadas?

R: A política de incursão armada em favelas e bairros periféricos só piorou as coisas. E os encarceramentos em massa só aumentam a influência das facções, porque controlam as prisões. Mas as operações com muitos mortos e presos costumam trazer retornos eleitorais, diante de uma população mal-informada, que acaba acreditando em uma estratégia ineficaz e cruel.

P: Há evidências desse fracasso?

R: O Comando Vermelho foi o único grupo que se expandiu de forma consistente nos últimos anos, apesar de ser o mais submetido a operações policiais. Nosso grupo de pesquisa fez testes de correlações que mostram que os períodos com mais operações policiais são os de maior intensidade criminosa, e não o contrário.

P: Qual seria a alternativa como política pública?

R: Além do horror praticado contra famílias pobres e majoritariamente negras, é irracional pensar que matando jovens envolvidos com o crime acaba-se com o crime, quando existe uma oferta de mão de obra inesgotável para o trabalho criminoso. É necessário um combate mais qualificado e inteligente aos grupos criminosos, como, por exemplo, atacando suas bases financeiras ou desmantelando suas fábricas de armamento.

