Onze mortos em acidente de avião no Quênia

O avião estava indo para Kichwa Tembo, uma pista de pouso no Parque Nacional Maasai Mara, saindo do destino turístico de Diani, quando caiu por volta das 5h30 (23h30 de segunda-feira no Brasil).

Um avião de pequeno porte que partiu da costa do Quênia caiu nesta terça-feira (28), causando a morte das 11 pessoas a bordo, em sua maioria estrangeiras, informou a companhia aérea.

O presidente da empresa Mombasa Air Safari, John Cleave, confirmou o acidente e disse que a bordo estavam 10 passageiros — oito húngaros e dois alemães — e o capitão queniano.

"Infelizmente, não há sobreviventes", afirmou Cleave em comunicado, com base em informações preliminares.

Ele disse que "ativamos nossa equipe de resposta à emergências" e que estão cooperando com as autoridades locais.

A autoridade indicou que as agências governamentais estavam no local para investigar as causas do acidente.