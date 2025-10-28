Netanyahu rompe cessar-fogo e ordena que exército realize ataques 'poderosos' em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sinalizou um rompimento do cessar-fogo com o Hamas e ordenou o exército a realizar ataques "poderosos" em Gaza, de acordo com anúncio publicado oficialmente nesta terça-feira, 28.

Em outra nota do governo, Netanyahu classifica o novo retorno dos restos mortais do refém Ofir Tzarfati como uma "clara violação do acordo pela organização terrorista Hamas". O comunicado esclarece que Ofir foi recuperado parcialmente em uma operação militar cerca de dois anos atrás. O processo de identificação do corpo terminou hoje e a família foi notificada, diz a nota.