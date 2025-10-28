Netanyahu diz que restos mortais devolvidos pelo Hamas são de um refém recuperado anteriormente

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira, 28, que partes de corpos devolvidas pelo grupo terrorista Hamas durante a noite anterior eram restos mortais parciais de um refém recuperado anteriormente em Gaza por tropas israelenses há quase dois anos - num anúncio que ameaçava abalar o tênue acordo mediado pelos Estados Unidos. Netanyahu chamou o retorno de uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo, que exige que o Hamas devolva todos os restos mortais de reféns israelenses o mais rápido possível.

Enquanto Netanyahu ponderava uma possível resposta, a mídia israelense disse que as opções poderiam incluir interromper a entrada de ajuda humanitária em Gaza, expandir o controle israelense sobre Gaza ou realizar ataques aéreos contra líderes do grupo terrorista Hamas. Em um sinal da fragilidade do cessar-fogo, tropas israelenses foram alvejadas na cidade de Rafah, no sul, nesta terça-feira e revidaram, de acordo com um oficial militar israelense que falou sob condição de anonimato porque ainda não houve um anúncio oficial. Ainda há 13 corpos de reféns em Gaza. O grupo terrorista Hamas informou nesta terça-feira que recuperou o corpo de um refém e planeja entregá-lo na noite desta terça. Um cinegrafista da Associated Press em Khan Younis testemunhou o que parecia ser um saco branco para cadáveres sendo carregado de um túnel por vários homens, incluindo alguns militantes mascarados, e depois transportado para uma ambulância. Não ficou totalmente claro o que havia no saco.

O lento retorno dos corpos dos reféns representa um desafio para a implementação das próximas etapas do cessar-fogo, que abordarão questões ainda mais complicadas, como o desarmamento do grupo terrorista Hamas, a implantação de uma força de segurança internacional em Gaza e a decisão de quem governará o território. O Hamas afirmou estar com dificuldades para localizar os corpos em meio à vasta destruição em Gaza, enquanto Israel acusou o grupo militante de atrasar propositalmente o retorno dos reféns. No fim de semana, o Egito enviou uma equipe de especialistas e equipamentos pesados para ajudar nas buscas pelos corpos dos reféns restantes. O trabalho continuou nesta terça-feira em Khan Younis e Nuseirat. Esta é a segunda vez desde o início do cessar-fogo em 10 de outubro que os restos mortais entregues pelo Hamas são problemáticos. Israel afirmou que um dos corpos liberados pelo Hamas na primeira semana do cessar-fogo pertencia a um palestino não identificado.

Durante um cessar-fogo anterior, em fevereiro de 2025, o grupo terrorista afirmou ter entregue os corpos de três reféns, Shiri Bibas e seus dois filhos, mas testes mostraram que um dos corpos devolvidos foi identificado como sendo de uma mulher palestina. O corpo de Shiri Bibas foi devolvido um dia depois. Uma família aflita Os restos mortais devolvidos durante a noite foram identificados como pertencentes a Ofir Tzarfati, disse o gabinete de Netanyahu.

Tzarfati foi sequestrado no festival de música Nova no ataque liderado pelo grupo terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra. Quase 400 pessoas foram mortas somente no festival e dezenas foram sequestradas. No total, os militantes mataram cerca de 1,2 mil pessoas, a maioria civis, e fizeram 251 reféns naquele dia. Tzarfati foi morto em cativeiro e seu corpo foi recuperado por tropas israelenses em novembro de 2023. Em março de 2024, sua família recebeu restos mortais adicionais para sepultamento. A família de Tzarfati disse em um comunicado que esta é a terceira vez que "somos forçados a abrir o túmulo de Ofir e enterrar novamente nosso filho".